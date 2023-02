Les planètes classées en seulement quatre catégories (étude)

Plus de 5.300 planètes ont été découvertes dans la galaxie depuis 1995. Le classement qui consiste à positionner les planètes telluriques proches de l’étoile, et les géantes gazeuses au loin, n’est qu’une disposition parmi d’autres. Ainsi, certaines géantes gazeuses ont été observées collées à leur étoile.

Dans ce classement, les systèmes planétaires au sein desquels les masses des planètes sont quasi identiques les unes aux autres entrent dans la catégorie “similaire”. Lorsque que la masse des planètes a tendance à augmenter avec la distance à l’étoile, ils sont “ordonnés”. Si, au contraire, la masse des planètes décroît avec la distance à l’étoile, il s’agit d’une architecture “anti-ordonnée”, alors que le type “mélangé” correspond à un système dans lequel les masses varient beaucoup d’une planète à l’autre. “Désormais, pour la première fois, nous disposons d’un outil qui nous permet d’étudier les systèmes planétaires comme une seule entité et de les comparer à d’autres systèmes”, se félicite l’auteur principal de l’étude, Lokesh Mishra, de l’Université de Genève.

“Nos résultats montrent que l’architecture de système planétaire “similaire’” est la plus courante. Environ huit systèmes sur dix autour des étoiles visibles dans le ciel nocturne ont une telle architecture”, a-t-il dit, faisant observer que la catégorie “ordonnée” semble être la plus rare. Pour les scientifiques, l’étape suivante consistera à déterminer les facteurs qui expliquent la formation d’un système planétaire plutôt qu’un autre, sachant que les planètes se forment au sein d’anneaux de gaz et poussières.