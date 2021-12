Les personnalités de l’année 2021 choisies par les journalistes de la MAP

Issues de divers horizons, ces personnalités ont été choisies dans le cadre d’un sondage interne, réalisé auprès des journalistes de la MAP, qui sont répartis entre le Siège, les 12 régions du Royaume et les pôles internationaux de l’Agence.

Ainsi, le rappeur marocain Toto, de son vrai nom Taha Fahsi, a été choisi personnalité de l’année dans la catégorie “Arts et Culture”. ElGrandeToto est le rappeur marocain le plus écouté sur la plateforme de musique Spotify. Il a remporté le prix All Africa Music Awards (AFRIMA Awards 2021).

Côté “Sport”, c’est l’international marocain, Achraf Hakimi, auteur d’un parcours exceptionnel dans les grands clubs européens, qui a été retenu par les journalistes de la MAP. Le sociétaire du PSG a été choisi meilleur latéral droit au monde par le site sportif “goal.com”, comme il a été retenu dans la sélection mondiale des meilleurs joueurs de 2021 de la Fédération internationale de football Histoire et Statistiques (IFFHS).

La ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah Alaoui, a été retenue comme personnalité de l’année dans la catégorie “Economie et Finances”. Mme Fettah Alaoui est la première femme à occuper le poste de ministre des Finances au Maroc.

Dans la catégorie “Médias, communication, Internet et réseaux sociaux”, c’est le journaliste Redouane Ramdani, qui a été choisi par les journalistes de la MAP. Très actif sur les réseaux sociaux et sur Internet, Ramdani s’est démarqué en 2021 par son émission “Ma’a Erramdani” sur 2M.

Le titre de la personnalité de l’année de la MAP, dans la catégorie “Action sociale, Initiative citoyenne et Développement humain”, est revenu au Professeur Azzeddine Ibrahimi, membre du Comité national scientifique et technique du Covid-19. Le directeur du Laboratoire de biotechnologie médicale de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat a percé en 2021 par ses efforts inlassables en matière de sensibilisation et de communication au sujet du nouveau coronavirus.

Pour sa part, le ministère de l’Intérieur a été retenu dans la catégorie “politique et gouvernement” pour le succès, reconnu mondialement, du triple scrutin électoral du 8 septembre, qui a été organisé pourtant dans le contexte de la crise sanitaire.

Pôle public d’information, la MAP entend mettre en avant, à travers le sondage des personnalités de l’année, des talents avérés dans des domaines aussi variés que les arts, la culture, la politique, l’économie-finances, le sport, l’action sociale et le monde des médias et de la communication.