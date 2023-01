Les Etats Unis livrent des chars Abrams à l’Ukraine

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi la livraison de 31 chars M1 Abrams en Ukraine, dans le cadre du soutien croissant des pays occidentaux à Kiev dans la guerre contre la Russie. “Ces chars sont une preuve supplémentaire de notre engagement durable et indéfectible envers l’Ukraine et de notre confiance dans les compétences des forces ukrainiennes”, a déclaré M. Biden, qui s’exprimait depuis la Maison Blanche, entouré du secrétaire d’État, Antony Blinken et du secrétaire à la Défense, Lloyd Austin.

Il a ajouté que les pays occidentaux sont unis dans leur soutien à Kiev, tout en assurant que ce soutien n’était “pas une menace offensive” pour la Russie mais vise à aider l’Ukraine à “défendre sa souveraineté”. Il s’agit d’aider l’Ukraine à se défendre et à protéger ses terres, a insisté le chef de l’exécutif américain, qui a eu auparavant une série d’entretiens téléphoniques avec des dirigeants européens alliés. La décision de Washington de fournir ces véhicules blindés marque un tournant de la part de l’administration Biden qui avait fait valoir que ces chars ne serviraient guère à l’Ukraine dans la guerre en cours. Elle intervient juste après une annonce similaire de la part du chancelier allemand Olaf Scholz qui a confirmé que Berlin enverrait des chars Leopard en Ukraine et permettrait à d’autres pays européens de livrer également à Kiev les chars de fabrication allemande. Alors que la guerre se poursuit, les alliés occidentaux de l’Ukraine multiplient les annonces de livraisons d’artillerie lourde en réponse aux demandes incessantes des autorités ukrainiennes.