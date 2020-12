L’engagement du Maroc dans le règlement du conflit palestino-israélien, “inébranlable” (Pdt de la Fédération des juifs en Espagne)

L’engagement historique indéfectible du Maroc pour contribuer à une solution durable au conflit palestino-israélien est “inébranlable”, a souligné, jeudi, le président de la Fédération des communautés juives en Espagne (FCJE), Isaac Benzaquén.

“Le Maroc a été et est toujours un pays clé et important dans le processus de paix visant la recherche d’une solution pacifique au conflit palestino-israélien”, a relevé M. Benzaquén dans une déclaration à la MAP.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Auguste Père Feu SM Hassan II et Son Auguste Grand-Père Feu SM Mohammed V ont toujours plaidé pour le rapprochement et la compréhension entre les peuples et les civilisations et entouré leur peuple, toutes religions et classes confondues, de leur sollicitude, a fait observer le président de la FCJE.

Il a salué dans ce contexte les initiatives du Roi, Président du Comité Al Qods visant “à renforcer la stabilité, la paix et la prospérité dans la région”.

Le rapprochement entre Israéliens et Palestiniens a toujours été une priorité pour les Souverains du Maroc, a indiqué le président de la FCJE, ajoutant que la communauté juive en Espagne se réjouit de toutes les actions visant à instaurer la paix et la stabilité dans le monde.

“Sans le rôle et la contribution du Maroc, une solution au conflit palestino-israélien ne serait pas possible”, a insisté M. Benzaquén, qui a réaffirmé à cette occasion l’attachement de la communauté juive marocaine en Espagne au Glorieux Trône Alaouite et à la mère patrie.