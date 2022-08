Législatives: Macky Sall se félicite de “la crédibilité” du système électoral sénégalais

Il a ensuite salué «la crédibilité de notre système électoral et l’exemplarité de la démocratie sénégalaise», a ajouté la même source.

Le chef de l’Etat a aussi félicité le ministre de l’Intérieur, les autorités administratives (gouverneurs, préfets et sous-préfets), la Direction générale des élections, la Commission électorale nationale autonome, les forces de défense et de sécurité et la presse «pour l’excellente organisation et la couverture du scrutin».

Par ailleurs, il a demandé au gouvernement «de préparer et d’accompagner l’installation, dans les meilleures conditions, des députés de la 14e législature», ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

La coalition présidentielle et l’alliance formée par les coalitions Yewwi Askan Wi (libérer le peuple en wolof) et Wallu Sénégal (Sauver le Sénégal), dirigées respectivement par le principal opposant Ousmane Sonko et l’ex-président Abdoulaye Wade (2000-2012), ont revendiqué chacune la victoire aux élections législatives tenues dimanche dernier.

Les résultats des législatives seront dévoilés jeudi par la Commission nationale de recensement.

Le président Macky Sall a promis de nommer un Premier ministre – poste qu’il avait supprimé puis rétabli en décembre 2021 – au sein de la formation victorieuse des élections.