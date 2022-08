Allemagne : doublement de la facture de gaz à Cologne dès le 1er octobre

La facture de gaz de plus de 2 millions de foyers et entreprises de la région de Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne, va plus que doubler à partir du 1er octobre.

Ce doublement de la facture s’explique par la hausse des prix et la réduction de livraisons de gaz par Moscou. “Le prix du kilowattheure de gaz naturel passera (…) de 7,87 centimes à 18,43 centimes d’euros à partir du 1er octobre”, a relevé dans un communiqué RheinEnergie, le premier fournisseur important du secteur. Cette hausse de 10,43 centimes représente une multiplication par environ 2,3 des prix du gaz pour les 2,5 millions de foyers et d’entreprises que fournit RheinEnergie dans la région de Cologne. Dans une maison familiale avec une consommation annuelle de 15.000 kilowattheures, les “nouveaux coûts annuels s’élèvent à environ 2.918 euros, contre 1.353 euros avant”, a fait savoir l’entreprise. Les augmentations dévoilées par RheinEnergie ne prennent d’ailleurs “pas en compte ces coûts supplémentaires”, selon la même source.