Oualidia : des atouts naturels et touristiques qui séduisent de nombreux visiteurs du Maroc et d’ailleurs

D’importants atouts naturels qui séduisent les visiteurs

La ville de Oualidia se situe sur une falaise, entre mer, montagne et forêt. Elle se distingue par de sublimes paysages naturels, dont sa lagune connue à l’échelle internationale pour sa beauté et la propreté de son sable et ses eaux, qui attirent de nombreux touristes marocains et étrangers.

Pour ce qui est de sa position géographique, la ville se trouve dans un carrefour routier entre trois provinces (Safi dont elle n’est loin que de 67 km, El Jadida de 77 km et Sidi Bennour de 74 km).

Dans une déclaration à la MAP, El Mustapha Belhouari, Marocain résidant à l’étranger, originaire de Sidi Bennour, a souligné que Ouaidia est une très belle et paisible station balnéaire, prisée par les touristes, qui dispose d’une lagune permettant aux estivants de se baigner et de profiter d’agréables moments de détente à l’abri de la chaleur.

En dépit d’avoir une maison à El Jadida, M. Belhouari relève qu’il est habitué à passer ses vacances à Oualidia, une ville qui regorge d’importantes potentialités naturelles et touristiques, à même de permettre à ses visiteurs de s’offrir du bon temps en famille.

Des infrastructures de qualité pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions

La ville de Oualidia a connu ces dernières années une mutation qualitative en termes de pavage des rues et des boulevards, de mise à niveau du réseau d’éclairage public, ainsi que de réhabilitation des magasins, des hôtels et des maisons d’hôte, ce qui a renforcé la capacité de cette station balnéaire à accueillir ses visiteurs dans de bonnes conditions.

En effet, Oualidia dispose d’importantes structures d’accueil, dont des résidences touristiques équipées, des restaurants haut de gamme, des aires de jeux pour enfants, des espaces verts, et différents moyens et structures à même de permettre aux estivants de profiter pleinement de leurs vacances.

Hassan, un habitué de la ville de Oualidia, a précisé qu’en plus de la baignade dans ses eaux fraîches et cristallines, la ville offre à ses visiteurs la possibilité de faire une balade en bateau pour découvrir la beauté de la plage et le fascinant spectacle naturel qu’elle offre.

Et d’ajouter que la ville dispose aussi de parcs d’ostréiculture, une filière à haute valeur ajoutée pour la région.

Une richesse halieutique et des activités sportives pour une expérience unique

On ne peut pas parler de Oualidia sans évoquer ses importantes ressources halieutiques qui constituent l’un des principaux piliers touristiques de la région et dont la renommée a franchi les frontières en raison de leur importante valeur nutritionnelle.

La région dispose d’une large gamme de fruits de mer très appréciés par les visiteurs à l’instar de l’oursin, le calamar, le poulpe, le crabe, le langouste, les crevettes et les moules.

Par ailleurs, des mets variés sont proposés par les restaurants de Oualidia. Outre le cocktail des fruits de mer, d’autres spécialités culinaires sont très prisées par les visiteurs de la ville, notamment les étrangers, comme le Tajine marocain et les grillades de viande et de poisson.

La ville offre également aux amoureux des sports nautiques l’opportunité de s’adonner à leurs activités préférées. Outre des excursions à bord de bateaux traditionnels et en canoë, les jet-skis connaissent un grand engouement, notamment de la part des jeunes.

A noter que la ville de Oualidia connait une forte affluence pendant les mois de juillet et d’août, avec près de 30.000 voitures qui s’y rendent chaque week-end.