Al Qods/Santé : la Direction de l’hôpital al-Makassed salue le soutien du Maroc

L’administration de l’hôpital a exprimé, mercredi dans un communiqué, “ses remerciements et sa gratitude au Royaume du Maroc pour son soutien généreux et continu à l’hôpital al-Makassed, à travers l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif relevant du Comité Al Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.

Il a, à cet égard, loué les parties et les instances donatrices, qui ont aidé l’hôpital à continuer à remplir sa mission à Al Qods malgré toutes les difficultés et obstacles, ce qui reflète l’engagement de l’hôpital à continuer à accomplir son devoir national et humain et à fournir des prestations médicales distinguées au peuple palestinien dans toutes les régions du pays.

D’autre part, le directeur général de l’hôpital al-Makassed, Adnane Farhoud, a mis l’accent sur les plans stratégiques visant à développer l’hôpital, en offrant de nouvelles prestations, tels que, l’augmentation des revenus de l’hôpital et l’augmentation du nombres des bénéficiaires des prestations médicales de la ville d’Al Qods”, a noté la même source.

Il a ajouté que les plans de réforme menés par la direction de l’hôpital, qui nécessitent plus de temps, ont contribué à payer une partie des dettes accumulées et à réduire le taux d’endettement d’environ 30%, notant que les difficultés budgétaires dont souffre l’Autorité palestinienne ont eu un impact sur les engagements financiers du ministère palestinien de la Santé, ce qui a causé une accumulation de dettes de l’hôpital.

A rappeler que l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif continue de soutenir les institutions hospitalières à Al Qods à travers des fournitures médicales et des médicaments pour les services d’urgence, y compris les principaux hôpitaux de la ville et le centre de santé arabe dans l’enceinte de la mosquée Al Aqsa.

Au cours des dernières années, l’Agence a équipé des services avancés de médecine de laboratoire à l’hôpital, un service spécial pour les patients souffrant d’insuffisance rénale, ainsi que des cabinets dentaires.