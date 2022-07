Le Vaccin COVID d’AstraZeneca efficace pour prévenir les infections liées à l’Omicron après la 4è dose (étude)

Selon les auteurs de l’étude, il s’agit des premières données connues évaluant l’efficacité d’un calendrier vaccinal mixte (hétérologue) à quatre doses de COVID-19, indique un communiqué du groupe pharmaceutique suédo-britannique.

Les résultats ont été publiés sous forme d’une prépublication dans Research Square, note la même source, ajoutant que les données ont montré qu’une quatrième dose des vaccins COVID-19 étudiés, y compris le vaccin d’AstraZeneca, est efficace à 75% pour prévenir l’infection par Omicron (EV 75%, 95% IC 71-80%).

L’efficacité vaccinale de 73% pour le Vaccin COVID-19 d’AstraZeneca est similaire à celle observée avec les vaccins à ARNm présentant une EV de 71% (EV 71%, IC 95% 59-79%).

L’EV a été ajustée en fonction de l’âge, du sexe, du calendrier et du type de vaccination antérieure, précise-t-on.

Par ailleurs, une analyse préliminaire des données hospitalières fait état d’une protection contre les infections graves liées à la COVID-19 (nécessitant une ventilation mécanique invasive) et les décès pendant la vague Omicron en février et mars 2021.

Dans tous les groupes d’âge étudiés, un calendrier mixte de trois doses a fourni une protection de 98 % contre les infections graves ou les décès liés au COVID-19.

Après un rappel de la quatrième dose, les auteurs n’ont observé qu’un seul décès, chez une personne présentant des comorbidités, ce qui suggère une très grande efficacité.

L’étude décrit l’efficacité vaccinale réelle des vaccins COVID-19 d’AstraZeneca, CoronaVac et ARNm en utilisant un réseau de surveillance active qui permet de comparer les mêmes profils de patients dans les périodes de circulation et de prédominance du Delta et Omicron.1

À ce jour, plus de 3 milliards de doses de vaccins COVID-19 d’AstraZeneca ont été distribuées, et ce qui, selon les résultats du modèle des résultats, aurait permis de sauver plus de 6 millions de vies entre le 8 décembre 2020 et le 8 décembre 2021, indique le groupe pharmaceutique.