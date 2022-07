Espagne : démission de la procureure générale de l’Etat

Selon un communiqué du Bureau du ministère public espagnol, Mme Delgado a adressé une lettre à la ministre de la Justice, Pilar Llop, dans laquelle elle exprime son désir de se retirer de ses responsabilités “pour des raisons de santé”.

Mme Delgado a été opérée en urgence de la colonne vertébrale en avril et devra subir d’autres opérations à l’avenir. Elle estime qu’il n’est “pas dans la condition physique requise pour une fonction aussi élevée”.

Dans ce communiqué, Mme Delgado souligne qu’il s’agit d’une décision “difficile” dans laquelle elle “a dû combiner sa vocation sans équivoque pour le service public avec un sens élevé du devoir et de la responsabilité”.

Pour la procureure générale, le bilan de ces deux ans et demi de mandat est “satisfaisant”, indique le communiqué.

“Les objectifs du projet ont été atteints, ce qui a permis de franchir des étapes historiques pour la carrière du procureur et la justice espagnole et d’opérer un changement de paradigme au sein du bureau du procureur, axé sur la transparence, les valeurs démocratiques, les droits de l’homme, la perspective de genre et la protection des plus vulnérables”, conclut Mme Delgado, ancienne ministre espagnole de la Justice.