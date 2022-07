Signature à Nouakchott d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des conseillers du Maroc et l’Assemblée nationale mauritanienne

Un mémorandum d’entente a été signé, lundi à Nouakchott, entre la Chambre des conseillers et l’Assemblée nationale mauritanienne.

Ce mémorandum, signé par le président de la Chambre des Conseillers, M. Naama Mayara, et le Président de l’Assemblée nationale mauritanienne, M. Cheikh Ould Bayeh, porte sur le développement de la coopération bilatérale dans le domaine des relations parlementaires à travers notamment l’échange d’expériences en matière de législation, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques, diplomatiques, parlementaires, ainsi que des techniques de communication parlementaire et de coopération avec la société civile.

Le mémorandum prévoit également la mise en place du Forum économique parlementaire mauritano-marocain.

Aux termes de cet accord, les deux parties s’engagent aussi à établir des relations distinguées, fondées sur les principes d’égalité, de réciprocité et d’avantages mutuels, et l’engagement de faire avancer les consultations sur les questions d’intérêt commun, ainsi que la coordination au sein des réunions des organisations parlementaires régionales et internationales dont les deux pays sont membres.

Le mémorandum prévoit également l’organisation de réunions périodiques entre les deux institutions, notamment entre les commissions parlementaires, dans le but de renforcer l’échange d’expériences sur des questions d’intérêt commun, l’organisation de conférences, forums, séminaires et ateliers dans les deux pays sur des questions bilatérales majeures ou les questions régionales et internationales.

S’exprimant à cette occasion, M. Mayara a souligné que sa visite à Nouakchott vise à renforcer les relations de partenariat fraternelles naturelles ancrées dans l’histoire et renforcées par l’unité du destin, mais aussi par les liens du sang, de la langue et de la religion, ainsi que par la ferme volonté des dirigeants des deux pays, le Roi Mohammed VI et le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour les consolider davantage afin qu’elles puissent relever les défis actuels et futurs.

Après avoir rappelé les points communs et les potentialités que recèlent le Maroc et la Mauritanie, le président de la Chambre des conseillers a insisté sur la nécessité d’engager une réflexion sur les moyens permettant de tirer profil de ces capacités à travers des projets politiques et économiques qui considèrent l’Homme comme la clé de tout développement.

Il a par ailleurs déploré le retard qu’accuse le projet d’intégration maghrébine, “le grand rêve”, dont les pères ont formulé les premiers traits.

Pour M. Mayara, le monde d’aujourd’hui n’est plus le monde Etats défaillants , ni celui des entités fictives, héritage de la guerre froide, mais plutôt le monde des grands groupements et blocs disposant de grandes potentialités et capables de résister et d’affronter les fortes fluctuations économiques et financières.

Dans ce contexte, M. Mayara a mis l’accent sur l’appel de la main tendue lancée par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en vue d’instaurer un voisinage dans lequel il n’y aura pas de place pour des frontières fermées, qui entravent la circulation des personnes et des marchandises.

Il a rappelé l’initiative marocaine d’autonomie dans les provinces du Sud du Royaume, dans l’espoir de mettre fin à un conflit qui a longtemps duré.

Il a indiqué que cette proposition a été qualifiée dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU depuis 2007 de “sérieuse et crédible”, notant que cette solution “offre les caractéristiques d’une solution politique, négociée et définitive à un conflit dont les débuts, les circonstances et les développements sont connus de tous.”

Il a souligné que le Royaume “espère, à travers cette proposition, désamorcer la tension artificielle dans notre région et entre nos frontières, et créer un espace sûr exempt du crime organisé, du trafic de drogue et d’êtres humains, et des activités des groupes terroristes”.

Cet objectif ne sera concrétisé qu’à travers une plus grande implication de tous les parties concernées, a-t-il insisté.

D’autre part, il a estimé que les relations du Maroc avec l’Afrique passent nécessairement par des relations fortes avec la Mauritanie, soulignant en même temps que ces liens se sont renforcées en mars dernier avec la tenue des travaux de la huitième session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne.

Il a exprimé son espoir que les résultats de cette réunion donneront une “forte impulsion” pour les relations des deux pays, notamment sur le plan économique.

La visite du président de la Chambre des conseillers en Mauritanie s’assigne pour objectif la consolidation de la coopération institutionnelle et parlementaire entre la Chambre des Conseillers et l’Assemblée nationale mauritanienne, l’échange de points de vue et le renforcement de la coordination entre les deux parties, ainsi que l’examen des moyens d’approfondir les relations bilatérales à même de relever les différents défis qui s’imposent sur la scène régionale et internationale et qui portent notamment sur la sécurité, la stabilité et le développement durable.

Lors de cette visite, M. Mayara est accompagné d’une délégation composée notamment, de Fouad Kediri, vice-président de Chambre, Mohamed Bakouri, président du groupe du Rassemblement national des indépendants et Youssef Aydi, président du groupe socialiste.