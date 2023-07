Le Roi a doté le Maroc d’une place de choix dans le concert des nations (politique argentin)

Dans une déclaration à l’agence MAP au lendemain du discours royal, à l’occasion du 24ème anniversaire de son accession au Trône, l’homme politique argentin a souligné que la projection internationale du Maroc est « très remarquable » grâce à des relations fortes avec les pays du monde.

Jorge Enriquez, juriste et chroniqueur pour de grands journaux argentins comme Clarin et La Nacion, a par ailleurs salué l’attachement des Marocains aux valeurs religieuses et patriotiques, ainsi que la préservation des liens familiaux, qui sont les piliers fondamentaux d’une société basée sur des valeurs morales et éthiques et sur des traditions ancestrales.

Dans ce contexte, a dit l’homme politique argentin, le discours royal a mis en exergue la relation entre le Trône et le peuple et les qualités de sincérité, de sérieux, de travail et d’optimisme qui caractérisent les Marocains.

Pour Jorge Enriquez, il est louable de constater qu’il existe une jeunesse marocaine imprégnée de ces valeurs patriotiques et éthiques et qui se distingue par sa créativité et son sens de l’innovation.

Toutes ces qualités ont permis d’instaurer une économie stable avec une croissance continue et un développement soutenu dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de l’automobile, de l’exploitation minière…etc.

L’ancien député argentin a rappelé la production de la première voiture marocaine et la présentation du premier prototype d’une voiture à hydrogène, développé par un jeune marocain, citées par le souverain dans son discours.

Sur le plan sportif, a ajouté Enriquez, le Discours Royal n’a pas manqué de mentionner l’excellente performance réalisée par l’équipe nationale marocaine en Coupe du monde de football, en terminant à la quatrième place, après avoir éliminé des équipes puissantes.

L’homme politique argentin a également souligné les initiatives du Roi en matière de gestion des ressources en eau, des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert.

« Il s’agit vraiment d’un discours plein de valeurs et de concepts qui caractérisent un peuple travailleur, sincère, et responsable”, a conclu Jorge Enriquez.