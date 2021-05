Le Premier ministre français Castex en Tunisie les 2 et 3 juin

Ce rendez-vous franco-tunisien, qui s’est précédemment tenu en 2017 et 2019, réunit tous les deux ans les deux chefs de gouvernement et leur délégation ministérielle respective pour évoquer tous les sujets de coopération, parmi lesquels le développement économique, la sécurité, l’éducation et la formation, la culture et la francophonie notamment.

Après les visites du président Kaïs Saïed à Paris en juin 2020 et mai 2021, et celle du Premier ministre Mechich en décembre 2020, la visite de Jean Castex “marque la solidarité concrète de la France et de la Tunisie dans la lutte contre la Covid 19, et la volonté commune de favoriser la relance de l’économie, créer des emplois et développer des opportunités pour la jeunesse”, selon un communiqué de Matignon.