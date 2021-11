Le pape nomme la première femme à la tête du gouvernorat du Vatican

En tant que secrétaire générale du gouvernorat, franciscaine Raffaella Petrini âgée de 52 ans sera chargée de superviser les opérations administratives, notamment les musées du Vatican, la poste et la police. Elle devient ainsi la femme la plus haut placée dans le plus petit État du monde.

Selon des médias locaux, ce rôle est traditionnellement occupé par un évêque.

Le pape a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait que les femmes jouent un rôle plus important dans l’Église catholique.

En février, il a nommé une femme comme sous-secrétaire du synode des évêques, la première à occuper ce poste avec droit de vote.