Le Maroc, un modèle “puissant” de dialogue et de vivre-ensemble (Archevêque de Rabat)

Dans un entretien accordé à la MAP à la veille du 9ème forum de l’Alliance des civilisations de l’ONU, l’Archevêque de Rabat a estimé que le choix du Royaume pour abriter cet évènement international “reflète la puissance du Maroc comme modèle de dialogue et du vivre ensemble”.

“Au Maroc, nous avons dépassé le modèle basé sur la tolérance, qui était certes louable mais insuffisant”, a-t-il fait observer. Et de poursuivre :”Que l’Alliance des Civilisations ait voulu faire cette rencontre au Maroc en dit long et reflète de manière positive ce que nous vivons au quotidien dans ce pays. Et le choix concret de Fès réaffirme sa qualité de capitale spirituelle du Royaume”.

Evoquant le rôle des institutions religieuses pour contrer la montée de l’extrémisme dans le monde, le Cardinal Lopez Romero a soutenu qu’il “faut que chaque croyant ait une attitude d’ouverture vers l’autre, qui est différent, sans peur de se confronter avec d’autres façons de penser, de croire et de célébrer.”

“Pour que le dialogue soit possible et fécond il faut trois conditions : une identité personnelle claire et forte, le courage de s’ouvrir à la différence et la sincérité dans les intentions”, a-t-il fait remarquer.

“Si nous tous croyants vivons dans ces trois paramètres, les religions ne seront plus cause de problèmes pour l’humanité ; bien au contraire : elles feront partie de la solution”, a-t-il conclu. L’annonce de la tenue du 9è Forum mondial des alliances a été faite en marge de la 77è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’Alliance des civilisations de l’ONU est une organisation qui œuvre pour une action internationale contre le fondamentalisme à travers la coopération et le dialogue interculturel et interreligieux.