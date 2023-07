Le Maroc souligne l’importance de maintenir la stabilité au Niger

Le Royaume du Maroc suit de près les récents événements en République du Niger et souligne l’importance de maintenir la stabilité de ce pays frère.

“Le Maroc fait confiance à la sagesse du peuple et des forces vives du Niger pour préserver les acquis, maintenir son rôle régional constructif important et œuvrer à la réalisation des aspirations du peuple frère du Niger”, a affirmé l’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors d’une réunion urgente du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine sur la situation au Niger.

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a “condamné avec la plus grande fermeté le coup d’état militaire” au Niger et “exigé des militaires le retour immédiat et sans condition dans leurs casernes et le rétablissement de l’autorité constitutionnelle, dans un délai maximum de quinze jours”.

Dans un communiqué publié samedi à l’issue de sa réunion tenue vendredi consacrée à la situation au Niger, le CPS de l’UA a “exigé également la libération immédiate et sans condition de S.E. le Président Mohamed Bazoum et de tous les autres détenus, et le respect des droits de l’homme, notamment la protection de leur santé physique et de leur intégrité morale”.

Le CPS “prévient que le Conseil prendra toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions punitives, à l’encontre des auteurs, au cas où les droits des détenus politiques ne seraient pas respectés”.

Tchiani s’empare des manettes du pouvoir

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Abdourahamane Tchiani, qui a renversé le régime de la septième République du Niger, a signé vendredi une ordonnance suspendant la constitution du pays, selon un communiqué officiel publié vendredi.

La composition et le fonctionnement du CNPS seront déterminés par décret du président du conseil, indique le communiqué lu par le porte-parole du Conseil.

Par la même ordonnance, les institutions issues de la constitution sont dissoutes.

En attendant le retour à l’ordre constitutionnel normal, le CNSP exerce l’ensemble des pouvoirs législatifs et exécutifs, son président est le chef de l’Etat, il représente l’Etat du Niger dans les relations internationales, ajoute le communiqué.

Le général Tchiani, chef de la garde présidentielle du Niger, a justifié le coup d’Etat de mercredi contre Mohamed Bazoum par “la dégradation de la situation sécuritaire” dans un Niger miné par la violence de groupes terroristes.

Sous le président Bazoum, il y avait “le discours politique” qui voulait faire croire que “tout va bien”, alors qu’il y a “la dure réalité avec son lot de morts, de déplacés, d’humiliation et de frustration”, a-t-il dit à la télévision nationale.