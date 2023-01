Le Maroc s’est engagé dans une stratégie énergétique durable qui s’appuie sur un cadre de mise en œuvre en forte dynamique (Benali)

Intervenant à l’ouverture de la 2ème caravane régionale durable Dakhla-Oued Eddahab, initiée par le Cluster des énergies renouvelables (EnR) et placée sous le thème “Promotion et sensibilisation à l’adoption des technologies propres et au développement des projets verts”, Mme Benali a indiqué qu’une série de réformes législatives et réglementaires ont été initiées afin de soutenir cette ambition et favoriser le climat des affaires.

Elle a expliqué lors de cette manifestation, organisée sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du développement durable en partenariat avec le Centre Régional d’investissement de Dakhla-Oued-Eddahab et avec le soutien du ministère de l’Industrie et du Commerce, du Conseil régional, de la Chambre Africaine du Commerce et des Services et de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), que ces reformes visent à renforcer davantage la transparence, à améliorer les procédures d’autorisation et à accélérer l’émergence d’un écosystème national intégré des énergies renouvelables.

Elle a, dans ce sens, mis en avant les deux projets de loi votés cette semaine en Chambre des conseillers relatifs aux énergies renouvelables et à l’autoproduction d’énergies électriques, qui représentent, selon elle, une avancé réglementaire majeure.

“La réussite de notre transition énergétique est tributaire de la mise en place d’un cadre fédérateur”, a fait remarquer Mme Benali, ajoutant que son département est en train d’élaborer une stratégie intitulée “la Stratégie nationale de développement durable” (SNDD).

“En tant que cadre fédérateur, cette stratégie permettra la convergence des politiques sectorielles vers les objectifs de développement durable et l’adoption de l’économie décarbonisée comme un vecteur intégral du développement national”, a-t-elle expliqué.

La SNDD est actuellement en cours de refonte afin de favoriser une croissance durable conciliant prospérité et préservation de l’environnement et adoptant des approches personnalisées spécifiques à chaque région pour un développement inclusif, équilibré et durable, a précisé la ministre.

La caravane régionale durable est un événement qui vise la sensibilisation aux enjeux énergétiques et à l’importance du développement durable des territoires pour la croissance socio-économique du Royaume.

Elle a également pour objectif de sensibiliser les potentiels clients à l’adoption des technologies ENR, promouvoir les membres du Cluster et leurs solutions, renforcer les compétences des installateurs de chaque région à travers des formations adaptés (techniques de ventes, argumentaire de vente techno-commerciale, etc.), faciliter le networking entre les installateurs ou développeurs de solutions ENR et les potentiels clients, et informer les installateurs et clients des mécanismes et outils de financement vert.

La caravane régionale durable se veut une occasion pour rassembler plus d’une centaine d’opérateurs économiques, à savoir les principales unités industrielles, les opérateurs hôteliers et les agriculteurs du territoire, afin de les sensibiliser à l’adoption des solutions d’efficacité énergétique, d’ENR et d’autres technologies propres en fonction de leurs besoins, les mettre en relation avec les fournisseurs de solutions d’énergies renouvelables et notamment les membres du Cluster ENR, et les informer sur les nouveautés du cadre réglementaire du secteur et les offres de financement verts disponibles sur le marché.