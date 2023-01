Casablanca : Forum des études à l’étranger, l’occasion de découvrir les offres de formation à l’international

Rendez-vous annuel incontournable rassemblant plusieurs universités et grandes écoles nationales et internationales, le forum présente les opportunités de formation disponibles et permet aux bacheliers de bénéficier de l’orientation et l’accompagnement pour un choix optimal des branches et filières proposées en leur offrant des programmes de formation adaptés à leurs besoins.

A cette occasion, le président-directeur général du Groupe “l’Etudiant marocain”, Mohcine Berrada, a souligné qu’à l’instar des forums organisés tout au long de l’année, l’objectif principal est d’informer et d’orienter les jeunes étudiants et leurs parents qui ont des besoins spécifiques, notamment la frange d’élèves candidats au bac qui souhaitent poursuivre leurs études à l’étranger, notant que c’est la raison d’être de ce forum qui regroupe des écoles et universités internationales en vue de répondre aux besoins tant de ceux qui souhaitent poursuivre leurs études à l’étranger que ceux qui souhaitent commencer leur cursus initial au Maroc puis faire leurs spécialités à l’étranger.

Ce forum rassemble plusieurs établissements partenaires depuis des années représentant la France, l’Espagne, le Canada, le Royaume Uni, la Russie et la Turquie, entre autres, en vue d’échanger avec les jeunes et leur proposer l’éventail de formations et filières proposées, a-t-il poursuivi, notant que les écoles prenant part à ce forum discutent avec les étudiants des conditions d’inscription, du coût des études, et des facilités pour l’hébergement.

La ville de Casablanca est la deuxième étape après celle de Rabat, a-t-il ajouté, notant que cette étape est un franc succès en termes de la forte demande vu l’énorme besoins de mobilité à l’international.

M. Berrada a annoncé que le forum fera escale dans d’autres villes du Royaume telles Kenitra, Marrakech, Oujda et Dakhla, notant que le but est l’information et l’orientation de proximité des étudiants.

Pour sa part, Mohamed Amine, un candidat au bac visitant le forum, s’est dit très satisfait de sa visite qui a été l’occasion de bénéficier des informations nécessaires concernant les offres d’études à l’étranger et les filières proposées par les établissements présents.

Il a invité les candidats au bac à venir en nombre et saisir l’opportunité du Forum pour s’informer davantage sur les opportunités d’études à l’étranger et découvrir les filières d’avenir.

De son côté, Ahmed Amin de Mohammedia, un jeune candidat au Bac, qui hésite entre des études dans l’ingénierie automobile ou la topographie, a relevé qu’il s’agit d’une belle expérience dans la mesure où il y a plusieurs pays et écoles qui offrent des informations sur les opportunités d’études à l’étranger

“Ce forum m’a permis d’aller à la rencontre des représentants des écoles qui m’ont fourni des informations importantes et proposé des orientations”, s’est-il félicité.

Quant à Imad Chioua, représentant des universités canadiennes, il a souligné que son établissement propose des formations francophones dans un milieu anglophone (licences, maitrises MBA, entre autres).

Il a souligné que les étudiants marocains pourront bénéficier d’un éventail élargi de formations se rapportant à l’administration des affaires, la comptabilité, la finance, au marketing, aux sciences de santé, aux multimédias, à l’informatique, notant que l’objectif est de donner plus de visibilité pour attirer davantage d’étudiants marocains.

Dans une démarche de proximité et d’échange direct avec les principaux acteurs de l’enseignement, de la formation et de l’orientation, cette plateforme offre ainsi aux bacheliers et à leurs parents l’occasion de s’informer de près sur les possibilités d’étude à l’étranger, ainsi que sur toutes les démarches y afférentes, telles que la demande de visas et de bourses outre les questions de financement et d’hébergement.