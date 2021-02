Le Maroc salue l’élection d’une autorité exécutive temporaire en Libye

Le Royaume du Maroc salue l’élection par le Forum de dialogue politique libyen, sous l’égide des Nations unies, d’une autorité exécutive temporaire en Libye sœur, a affirmé, dimanche, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Dans une conférence de presse tenue à Rabat à l’occasion de la 34ème session ordinaire du Sommet de l’Union africaine (UA), qui tient ses travaux par visioconférence, M. Bourita a indiqué que le Maroc félicite les nouveaux membres du Conseil présidentiel libyen et salue le choix du Premier ministre en la personne de M. Abdelhamid Debaibah.

Le Royaume considère que la création de cette institution nouvelle est à même de renforcer le pouvoir exécutif dans l’accomplissement de ses missions et de répondre aux attentes du peuple Libyen, a ajouté le ministre.

Le Maroc estime qu’il s’agit d’un important pour l’unification des institutions, le soutien à la stabilité et la réponse aux besoins quotidiens des Libyens, outre la création des conditions nécessaires à la tenue des prochaines élections prévues le 24 décembre 2021, a-t-il relevé, formant le vœu que toutes les institutions libyennes adhérent à cette avancée et apportent leur soutien à l’autorité exécutive temporaire dans l’accomplissement de ses missions.

La satisfaction du Maroc émane des réunions tenues au Royaume durant les derniers mois à la demande des frères libyens et de l’interaction du Royaume du Maroc en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, a noté le ministre, soulignant que ces réunions ont contribué de façon palpable à la création d’un climat de confiance et permis aux acteurs libyens de transcender les obstacles et de faire valoir l’intérêt suprême de la Libye et des libyens.

Le Royaume du Maroc, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, œuvrera avec l’autorité exécutive temporaire et l’ensemble des institutions légitimes en Libye pour faire réussir les prochaines échéances électorales au service de la stabilité et du développement dans ce pays maghrébin frère, a conclu le ministre.