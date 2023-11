Le Maroc, porte d’entrée « exceptionnelle » vers l’Afrique (BEI)

« Nous collaborons avec des acteurs économiques et des institutions financières marocains au-delà des frontières du Royaume. Ceci démontre à nouveau le rayonnement du Maroc à travers le continent, en faveur des investissements », a indiqué M. de Bassompierre dans une déclaration à la MAP. Il a salué, dans ce sens, le rôle du Maroc en tant que pays hôte de l’AIF qui est placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

« Le Maroc a démontré sa capacité à réussir à organiser les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et ce Forum pour l’Investissement en Afrique dans un contexte difficile, suite au séisme qui a touché plusieurs provinces du Royaume », a-t-il dit, relevant que ceci est une preuve de la résilience du Royaume et sa capacité à rester exceptionnel.

M. de Bassompierre a également réitéré l’engagement et la volonté de la BEI de soutenir le développement du secteur privé au Maroc et en Afrique.

Pour lui, l’AIF constitue une opportunité de rencontrer de nombreux partenaires marocains et africains, des investisseurs, des opérateurs et d’autres institutions financières internationales.

Près de 600 participants de haut niveau prennent part à l’édition 2023 de ce forum qui se veut une plateforme multipartite axée sur la conclusion d’accords à l’échelle du continent à travers un format innovant mêlant présentation de projets dans des « board rooms » dédiés et débats sectoriels de haut niveau.