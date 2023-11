Ouverture du 12è Festival international du film de Tanger

Célébrant l’art du spectacle, cette édition qui rend hommage au cinéma Omanais, à travers l’association « Oman Film Society », connaît une participation accrue des professionnels du 7è art venus notamment du Maroc, d’Oman, du Portugal, du Japon, d’Espagne et du Qatar.

Porté par la Fondation Cinémana, l’événement permettra à la ville du Détroit de poursuivre, du 08 au 11 novembre, son rayonnement culturel aux couleurs du cinéma.

A cet égard, le directeur du festival, Mohamed Said Zerbouh, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la programmation de cette édition comprend trois compétitions internationales et une nationale de courts-métrage, en plus d’un panorama Omani qui est l’invité d’honneur.

Plus de 60 films seront projetés tout au long des 4 jours du festival avec trois catégories en lice, à savoir les courts-métrages de fiction, les courts-métrages documentaires et les courts-métrages d’animation, a-t-il relevé.

Pour sa part, la critique de cinéma japonaise, Nanaco Tsukidate, a fait part de sa joie de participer à cet événement en tant que membre du jury du court-métrage de fiction dans le cadre d’un festival qui favorise l’exploration de la plateforme professionnelle du court métrage marocain.

« C’est une occasion idoine pour découvrir de plus près les productions cinématographiques et les créations artistiques des jeunes producteurs et réalisateurs marocains », a-t-elle dit.

Dans la même veine, l’actrice Siham Assif a exprimé sa fierté de se retrouver parmi les membres du jury du court-métrage marocain, une occasion de retrouver un registre plus festif en ces temps de tensions que connaît l’actualité internationale.

« J’espère que le cinéma puisse être porteur de compassion, de générosité et d’amour dans un monde devenu plus complexe”, a confié l’actrice.

Un total de 22 films sont en lice pour les prix de cette édition dans la catégorie des courts métrages de fiction, représentant le Portugal, l’Égypte, l’Espagne, la Hongrie, l’Autriche, la France, l’Égypte, la Turquie, l’Afrique du Sud, l’Inde, le Maroc, l’Arabie saoudite, le Royaume-Uni, la Jordanie, la Malaisie, la Corée, les Pays-Bas, la Tunisie et le Qatar.

Dans la catégorie des courts métrages documentaires, 14 films sont en lice en provenance des Pays-Bas, de Turquie, du Liban, d’Irak, du Pakistan, d’Italie, du Royaume-Uni, d’Espagne, du Maroc, d’Allemagne, de Chine et d’Egypte.

A cela s’ajoutent 21 films participant à la compétition de courts métrages d’animation, en provenance des États-Unis d’Amérique, du Portugal, d’Iran, du Taiwan, de Suisse, de Jordanie, du Japon, de Colombie, du Mexique, d’Irlande, de République tchèque, de France, d’Espagne, d’Australie, de Slovénie, du Royaume-Uni, de l’Arabie Saoudite, du Singapour, du Maroc et du Qatar.

Au programme de cet événement figurent également la projection de films pour enfants, une conférence sur la production indépendante et des séances-débat sur les films projetés.