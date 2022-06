Le Japon enregistre la journée de juin la plus chaude sur fond d’un approvisionnement énergétique plus serré

La vague de chaleur, qui, selon l’Agence météorologique japonaise (JMA), devrait persister tout au long de l’été, survient alors que le gouvernement appelait les ménages et les entreprises à économiser l’électricité pour éviter une éventuelle panne d’électricité jusqu’en septembre.

Une station météorologique a enregistré une température de 40,2 ° samedi après-midi, à Isesaki, une ville à 85 kilomètres au nord-ouest de Tokyo, selon la JMA.

Le chiffre a battu le précédent record de la journée de juin la plus chaude du Japon de 39,8 degrés observé le 24 juin 2011.

La JMA et le ministère de l’Environnement ont émis une alerte au coup de chaleur au niveau de six des 47 préfectures du pays, recommandant aux gens de rester le pus possible à l’intérieur.

Dans ses dernières prévisions météorologiques sur trois mois publiées cette semaine, la JMA a annoncé que cet été sera plus chaud que les années régulières dans le nord, l’est et l’ouest du pays, en raison de facteurs tels que le réchauffement climatique et La Nina.

Les prévisions mettent de la pression sur le pays, qui fait face à un approvisionnement énergétique plus serré en raison du redémarrage lent de l’énergie nucléaire, des fermetures de centrales thermiques et des risques géopolitiques accrus en raison de la guerre en Ukraine.