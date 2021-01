Le gouvernement israélien ratifie l’accord sur la reprise des relations avec le Maroc

Après la ratification par le gouvernement, la Knesset (parlement) doit à son tour l’approuver, au cours de la semaine prochaine afin qu’il prenne effet.

Le 10 décembre dernier, Trump avait annoncé dans un “tweet”, que le Maroc et Israël avaient convenu d’établir des relations diplomatiques complètes, soulignant que cette décision était une “percée historique” pour la paix au Moyen-Orient.

Le Maroc et Israël ont entamé des relations limitées en 1993, après la conclusion de l’accord d’Oslo, avant que Rabat ne décide de les suspendre, après le déclenchement de l’Intifada Palestinienne, en 2002.

Le roi Mohammed VI a réaffirmé que cette relation des relations entre Rabat et tel Aviv « n’affectera aucunement l’engagement permanent et constant du Maroc à défendre la Cause Palestinienne juste, et son inscription sur la voie de l’instauration d’une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient ».

Le Maroc abrite la plus importante communauté juive d’Afrique du Nord, avec quelques 3.000 personnes. Plus de 700.000 Juifs d’origine marocaine vivent en Israël.