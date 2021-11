Le général Ahmed Naser al-Raisi élu à la tête d’Interpol

“C’est un honneur d’avoir été élu pour être le prochain président d’Interpol”, a déclaré al-Raisi.

“Interpol est une organisation incontournable bâtie sur la force de ses partenariats. C’est cet esprit de collaboration, uni dans la mission, que je continuerai de favoriser, alors que nous travaillons à rendre le monde plus sûr pour les personnes et les communautés”, a-t-il dit.

Le président d’Interpol occupe ses fonctions à temps partiel et de façon bénévole et conserve ses fonctions dans son pays d’origine.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi

