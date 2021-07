Le festival “Visa for Movie” du 4 au 8 août à Rabat

Cette année, des projections de cinéma “proposent des films tout public”, a précisé l’association dans un communiqué, ajoutant que “c’est grâce au soutien du public et de nos partenaires, la Wilaya de la Région de Rabat-Salé-Kénitra et l’Institut Français, que Visa for Movie est de retour sous une nouvelle forme avec des écrans de projection dernier cri en matière de technologie et pleines d’autres surprises”.

Plusieurs projections rassembleront petits et grands “pour leur procurer émotions et réflexions”, a fait savoir la même source, relevant que des projections offriront “l’occasion à la population de Rabat et ses visiteurs de découvrir le septième art tout en respectant les mesures de distanciation sociale”.

Depuis sa première édition en 1992, le Festival de Rabat avait toujours la préoccupation de faire de ses évènements un espace libre et ouvert afin d’enraciner les valeurs universelles de dialogue, de tolérance et de paix.

Tout a commencé avec l’écran géant aux Oudayas aux années 90 où la population de Rabat avait un rendez-vous avec une riche programmation des meilleures productions du septième art.