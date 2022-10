Le directeur général des Opérations de la Banque mondiale en visite au Maroc du 02 au 4 novembre

Cette visite réaffirme “l’engagement de la BM à s’associer au Maroc en vue d’obtenir de meilleurs résultats en matière de développement pour tous ses citoyens, notamment face au changement climatique”, indique la BM dans un communiqué, notant qu’il s’agira du premier voyage de M. Van Trotsenburg au Maroc en sa qualité de Directeur Général.

Au cours de sa visite, M. Van Trotsenburg rencontrera de hauts fonctionnaires, des représentants du secteur privé, des organisations de la société civile ainsi que des jeunes.

Il présidera également un événement visant à lancer un nouveau rapport de la BM, le Rapport sur le Climat et le Développement du Maroc (CCDR), à l’Université internationale de Rabat (UIR) le 3 novembre.

Ce rapport effectue une nouvelle analyse du double défi climatique et de développement, auquel le Maroc est confronté et recommande des actions prioritaires qui lui permettront d’atteindre conjointement ses objectifs climatiques et de développement économique.

“Le Royaume du Maroc est un partenaire de longue date du Groupe de la Banque mondiale, et nous sommes heureux de soutenir ses efforts pour mener une action climatique tout en réalisant son programme de développement, notamment en mettant en œuvre des réformes structurelles. Le lancement du CCDR, juste avant la COP27, envoie un signal fort selon lequel, le climat et le développement peuvent être intégrés de manière à soutenir les priorités de croissance d’un pays”, a déclaré M. Van Trotsenburg, cité dans le communiqué.

“Explorer l’impact des défis climatiques actuels, tout en poursuivant une relance à grande échelle est très pertinent pour le Royaume. Je me réjouis également qu’il accueille l’année prochaine, en 2023 à Marrakech, les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international”.

M. Van Trotsenburg sera accompagné de Ferid Belhaj, Vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et de Jesko Hentschel, Directeur de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte.

Le portefeuille actif actuel de la BM au Maroc se compose de 24 projets évalués à 6,61 milliards de dollars américains. Au cours de la dernière année fiscale, la Banque mondiale a accordé un prêt record de 1,8 milliard de dollars, l’un des programmes les plus importants de la région.