Mali: nomination des nouveaux membres du Conseil National de Transition

Parmi les 26 nouveaux entrants une ancienne Présidente du Conseil Consultatif National des Enfants et Jeunes du Mali, des anciens ministres et députés. La décision a été prise par un décret présidentiel publié vendredi 28 octobre.

“Le Conseil National de Transition est l’organe législatif de la Transition. Il est élargi par des représentants des Forces Armées et de Sécurité, du Mouvement du 5 juin et rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), des partis et regroupements politiques, des organisations de la société, des regroupements de femmes, des jeunes, des groupes armés signataires de l’accord pour la paix, des Mouvements de l’inclusivité, des organisations de défense des droits de l’homme entre autres”, précise la présidence de la République du Mali.

La révision de la charte de la transition au Mali approuvée en février dernier par le Conseil national de transition (CNT) a autorisé l’augmentation du nombre des membres du CNT de 121 à 147, conformément aux recommandations des Assises nationales.

Les autorités de la transition ont fixé, la date du 4 février 2024 pour l’élection du président de la République, le 19 mars 2023 pour le référendum constitutionnel et le 29 octobre 2023 pour les législatives.

Une décision qui a permis la levée le 3 juillet dernier des sanctions économiques et l’ouverture des frontières avec les États membres imposées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 9 janvier 2022 à Accra au Ghana.