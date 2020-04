Le délire pré-ramadanesque d’un journaliste saoudien sur le Maroc

Dans une vidéo postée sur Youtube, Fahid Chamari, un commentateur saoudien, considéré comme l’une des figures en vue des médias saoudiens, nous dit-on, s’est improvisé analyste économique pour attaquer avec virulence une série de pays, dont la Jordanie, la Turquie, l”Egypte et le Maroc pour avoir fait le choix de développer leur tourisme.

Ce commentateur semble se réjouir de l’effondrement du secteur touristique dû à la pandémie du coronavirus et n’hésite pas non seulement à attaquer mais à insulter le Maroc, loin, très loin des standards déontologiques et éthiques les plus élémentaires.

La vidéo publiée le 19 avril a été supprimé ce mardi 28 avril. Il aura donc fallu 9 jours pour que ce commentateur saoudien la retire face au tollé et au flot de condamnations et de dénonciations sur les réseaux sociaux.

خاص السفارة المغربية في السعدية تتدخل كيف سبق دارت السفارة الكويتية وترفع به دعوى قضائية @MoroccanEmbassy

واش هذا كلام يتقال⁦☝️⁩ pic.twitter.com/WOeap4X7Do — Abderrahim Errayssi🇲🇦⁦⁦⁦🇸🇦⁩ (@AbdouErrayssi) April 28, 2020

كنت أود الرد على هذا النكرة #فهيد_الشمري لكن الإخوة في ⁦🇸🇦⁩تكفلوا بالرد عليه.

ربما نسي هذا الخسيس ان الاف المغربيات هن زوجات مخلصات محصنات لإخوة سعوديين ولهم منهن ابناء سعوديين/مغاربة.

هذا النكرة نسي انه يتطاول على دولة كان يطلق عليها الى وقت قريب لقب “الامبراطورية الشريفة”⁦🇲🇦 pic.twitter.com/LsXsI4Ynso — د. عبدالحق الصنايبي ⁦🇲🇦⁩⁦🇦🇪⁩⁦🇸🇦⁩ (@amireda2019) April 28, 2020