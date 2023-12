Le coach Carlo Ancelotti prolonge avec le Real Madrid jusqu’en 2026

« Le Real Madrid CF et Carlo Ancelotti ont convenu de prolonger le contrat de notre entraîneur jusqu’au 30 juin 2026 », indique le club dans un communiqué.

Au cours de ses cinq saisons (2013-2015 et depuis 2021) en tant qu’entraîneur du Real Madrid, Ancelotti a remporté 10 titres : 2 Ligues des Champions, 2 Mondiaux des Clubs, 2 Super coupes d’Europe, 1 Liga, 2 Coupes du Roi et 1 Supercoupe d’Espagne.

Il est le seul entraîneur à avoir remporté 4 Coupes d’Europe et glané le plus de victoires dans l’histoire de cette compétition (118), et il est également le premier entraîneur à remporter les cinq grands championnats européens (Italie, Angleterre, France, Allemagne et Espagne), détaille le communiqué.

Pressenti pour devenir sélectionneur du Brésil, Ancelotti, 64 ans, sera finalement lié au Real pour trois saisons de plus.