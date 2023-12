2023, l’année des conditions météorologiques extrêmes en Espagne

Si 2022 a déjà marqué l’histoire comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, 2023 a battu tous les records, avec plusieurs vagues de chaleur caniculaire.

Selon l’agence météorologique nationale espagnole (Aemet), la fréquence des épisodes de chaleur a ainsi triplé depuis dix ans dans le pays, en première ligne face au réchauffement climatique. La durée de l’été météorologique s’est, elle, allongée de dix jours par décennie depuis les années 1980.

Avec un réchauffement estimé à +2,9°C par rapport à la période 1900-1930, 2023 a été une année exceptionnellement chaude en Espagne, avec une pointe à 29,9°C enregistrée au mois de décembre à Malaga, dans le sud de l’Andalousie, a précisé l’Aemet.

L’Espagne, qui est en première ligne face au changement climatique, avec près de 75% de son territoire en voie de désertification, selon l’ONU, fait face à un réchauffement accéléré par rapport à d’autres régions du monde, dépassant largement la moyenne mondiale.

En avril déjà, le pays de la péninsule ibérique a battu un record européen de température pour un mois d’avril 2023. Cela était notamment le cas à Cordoue, dans le sud du pays, où le mercure est monté jusqu’à 38,7 °C, du jamais vu sur le continent.

Avec l’arrivée de l’été, l’Espagne a observé plusieurs records de température encore : 45,4 °C à Figueras, en Catalogne (18 juillet), puis 44,2 °C à Malaga (19 juillet).

Début août, la péninsule ibérique a fait à nouveau face à des fortes chaleurs, avec une nouvelle température maximale de 46,8 °C mesurée à Valence le 10 août. Soit 3,4 °C de plus que le précédent record, enregistré en 1986.

Et comme en 2022, l’été de cette année s’est éternisé encore une fois. Marquées par une canicule hors du commun au début du mois et la vague de chaleur tardive en cours, les températures mensuelles de septembre 2023 ont été exceptionnelles.

De même, deux villes du centre-sud de l’Espagne, Badajoz et Montoro, ont d’ores et déjà battu le record de chaleur pour l’Espagne continentale au cours du mois d’octobre, avec respectivement 38°C et 38,2°C. Le précédent record, de 37,5°C, avait été enregistré dans la station balnéaire de Marbella en octobre 2014.

Face à ces conditions météorologiques extrêmes, les autorités craignent une aggravation progressive des pénuries d’eau. Ainsi, la Generalitat de Catalogne avait déclaré la pré-urgence en raison de la sécheresse. Ce phénomène, lié selon les experts à l’accélération du réchauffement climatique, a mis la question de l’eau sur le devant de la scène politique.

L’Espagne doit « revoir » sa façon de gérer ce « bien de plus en plus rare », avait souligné le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, alors que 80% de l’eau du pays est actuellement utilisée par l’agriculture, notamment pour des fruits et légumes destinés à l’exportation.

Les experts, eux, ne cessent de mettre en garde contre le réchauffement climatique qui rend ces conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes.