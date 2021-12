L’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif lance la campagne “Hiver d’Al-Qods 2021”

Cette campagne, pour laquelle une enveloppe financière de 80.000 dollars a été allouée, s’inscrit dans le cadre des programmes et des projets mis en œuvre par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif dans divers secteurs sociaux prioritaires.

Cette opération a été notamment marquée par des interventions locales pour restaurer les plafonds et les murs de plusieurs écoles et les doter de moyens de chauffage, surtout avec le début de la saison hivernale qui connaît une baisse sensible des températures.

Dans ce contexte, l’Agence est intervenue pour restaurer les toits en briques menaçant ruine de l’école primaire pour filles Wadi Al-Joz, relevant de la Direction de l’éducation à Al-Qods, réparer le réseau électrique de l’école et entretenir les égouts pluviaux, en réponse à l’appel de la Direction de l’éducation à Al-Qods.

L’opération a également concerné la distribution de 200 chauffages à un certain nombre d’écoles incluses dans le recensement de la Direction de l’éducation des établissements les plus touchés par l’humidité et le froid, ce qui permet de poursuivre le processus éducatif sans interruption.

Par ailleurs, et dans le cadre du programme de parrainage des orphelins maqdessis, l’Agence a pris l’initiative d’allouer une subvention exceptionnelle aux familles d’orphelins pour les aider à acquérir les couvertures et produits de première nécessité pour cette saison.

Le directeur de l’éducation et de l’enseignement à Al-Qods, Samir Jibril, a exprimé, dans une déclaration, ses sincères remerciements au roi Mohammed VI et à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif pour leur soutien continu à une meilleure éducation dans la ville.

M. Jibril a souligné la situation difficile du secteur de l’éducation dans la ville en raison des maisons résidentielles converties en écoles qui souffrent, de temps à autre, d’humidité et ont besoin de travaux continus d’entretien, de restauration et de réhabilitation.

À cet égard, il a salué les actions et initiatives précieuses et qualitatives entreprises par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif dans ce sens. Pour sa part, Ismail Al-Ramli, coordinateur des programmes et projets de l’Agence à Al-Qods, a déclaré que la campagne “Hiver d’Al-Qods 2021” vise à intervenir rapidement et localement pour remédier à un certain nombre de problèmes qui concernent les pluies et les fuites d’eau et contribuer au chauffage des salles de classe.

Il a ajouté que cette opération a été marquée par une intervention rapide dans l’école “Banat Al-Joz”, qui s’est soldée par l’élimination du danger qui menaçait les classes de cet établissement

La campagne a concerné 200 chauffages qui ont été remis à la Direction de l’éducation à Al-Qods, a-t-il poursuivi, soulignant que cette opération incarne la présence permanente de l’Agence dans le ville d’Al-Qods durant différentes saisons et circonstances à travers ses travaux de terrain sous la supervision personnelle du roi Mohammed VI.