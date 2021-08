Laâyoune: Le Croissant-Rouge poursuit sa mobilisation anti-coronavirus

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une activité programmée entre le Croissant-Rouge marocain et l’Agence des États-Unis pour le développement international pour lutter contre le Covid-19 dans la région de Laâyoune.

L’organisation de ces campagnes de sensibilisation au profit des habitants de Laâyoune vise à faire connaitre les dangers du Covid-19, notamment le variant “Delta”, et à exhorter les citoyens de tous les âges à respecter les précautions pour éviter la propagation de la pandémie dans la région, a déclaré Hicham Benjamra, formateur national de premiers secours au Croissant-Rouge marocain.

Il a rappelé l’augmentation du nombre de personnes infectées par ce virus au cours des derniers jours dans la région.

Les cadres du Croissant-Rouge marocain sillonnent les avenues et places publiques de la ville er distribuent des masques de protection, tout en appelant toutes les couches sociales à éviter les rassemblements et à respecter l’hygiène et la distanciation physique.