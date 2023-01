La France salue le renforcement des liens UE-OTAN

“Cette déclaration rappelle l’importance d’une défense européenne plus forte et plus opérationnelle, qui contribue positivement à la sécurité transatlantique et mondiale et qui soit complémentaire et interopérable avec l’OTAN”, a déclaré, mercredi, la porte-parole du Quai d’Orsay, lors de son point de presse électronique quotidien.

La France, a-t-elle poursuivi, encourage l’approfondissement de cette coopération entre l’UE et l’OTAN dans le cadre d’une feuille de route “concrète”.

Celle-ci vise à “assurer la sécurité européenne et agir ensemble en réponse aux crises et aux défis de sécurité d’intérêt commun, comme les y appellent les documents stratégiques de chacune de ces organisations, la boussole stratégique de l’Union européenne et le concept stratégique de l’OTAN”.