La Corée du Nord lance un missile balistique vers la mer du Japon

L’armée sud-coréenne a annoncé que “la Corée du Nord a lancé ce jeudi matin un missile balistique de portée intermédiaire ou plus longue en direction de la mer de l’Est”, le nom coréen de la mer du Japon, rapporte l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

“Le Comité des chefs d’état-major interarmées (JCS) a dit avoir déterminé que le tir a été effectué depuis la région de Pyongyang à 7h23”, indique Yonhap, ajoutant que le missile avait parcouru environ 1.000 km avant de retomber en mer.

Le tir a déclenché une brève alerte dans l’île de Hokkaido, au nord de l’archipel nippon. Néanmoins, les gardes-côtes et les autorités locales ont vite écarté tout danger.

Le missile “n’est pas tombé en territoire japonais”, a déclaré le Premier ministre nippon, Fumio Kishida.

Le ministre de la Défense japonais, Yasukazu Hamada, a estimé qu’il s’agissait probablement d’un missile balistique intercontinental (ICBM).

Le projectile “est vraisemblablement un missile balistique de classe ICBM” dont la trajectoire était “fortement inclinée vers l’est”, a indiqué M. Hamada dans une déclaration à la presse, notant que ce missile ne semblait pas être tombé dans la zone économique exclusive (ZEE) japonaise.

La Corée du Nord lance généralement ses missiles balistiques avec une trajectoire lobée, de façon à éviter qu’ils ne survolent d’autres pays. Cependant, des missiles nord-coréens sont déjà passés au-dessus du Japon à plusieurs reprises.

Ce tir survient alors que deux réunions ministérielles des pays du G7 sont prévues dans les prochains jours au Japon: une rencontre des ministres de l’Environnement à Hokkaido samedi et dimanche, et une autre des ministres des Affaires étrangères dimanche et lundi à Karuizawa (centre).

Pyongyang a multiplié les essais d’armes ces derniers mois, faisant monter la tension avec Séoul et Washington qui ont de leur côté renforcé leur coopération militaire et conduit de vastes manœuvres conjointes dans la région.

Mardi, l’Agence de presse nord-coréenne (KCNA) a rapporté que le dirigeant Kim Jong-un a ordonné le renforcement des capacités de la Corée du Nord en matière de dissuasion de guerre de manières plus “pratique et offensive”.