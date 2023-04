France : le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme des retraites

Les membres du Conseil ont toutefois censuré six dispositions de cette réforme. Parmi elles, l’index senior, qui aurait dû être mis en place dans les entreprises, visait à favoriser l’emploi des travailleurs les plus âgés et le contrat de travail senior.

Dans une autre décision, les Sages ont rejeté la première demande de référendum d’initiative partagée, qui visait à limiter l’âge de départ à la retraite à 62 ans.

Suite à la décision du Conseil, la réforme va être promulguée par le président de la république d’ici la fin du weekend, selon la presse locale.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par les oppositions et l’Exécutif suite à l’adoption de la réforme par l’Assemblée nationale, après l’échec de deux motions de censure visant à faire tomber le gouvernement d’Elisabeth Borne.

Les syndicats, fortement opposés à ce projet, mesure phare du programme électoral d’Emmanuel Macron, ont organisé 12 journées nationales de grèves et de mobilisations depuis le 19 janvier, dans le but de faire pression sur le gouvernement et le contraindre à retirer sa réforme.

Des manifestations massives, dont certaines ont été émaillées de violences, ont eu lieu dans tout le pays sur plusieurs semaines après le feu vert de l’Assemblée nationale. Des perturbations et blocages dans plusieurs secteurs clés (transports, énergie, éducation…) ont également asphyxié l’Hexagone.