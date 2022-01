La Chine dévoile un plan pour stimuler l’économie numérique pour la période 2021-2025

Selon le plan, le pays vise à augmenter la proportion de la valeur ajoutée des principales industries de l’économie numérique dans son PIB à 10% en 2025, contre 7,8% en 2020.

D’ici 2025, la transformation numérique des industries en Chine atteindra un nouveau niveau, les services publics numériques deviendront plus inclusifs, et le système de gouvernance de l’économie numérique s’améliorera considérablement, indique le plan.

Le document énumère les tâches clés dans huit domaines, dont l’optimisation et la mise à niveau des infrastructures numériques, la promotion du virage numérique des entreprises, ainsi que l’élargissement de la coopération internationale en matière d’économie numérique.

Selon le plan, la Chine devrait renforcer son soutien à la recherche et au développement de la 6G, améliorer l’innovation dans les domaines stratégiques, tels que les circuits intégrés et l’intelligence artificielle et faciliter le développement de nouveaux modes d’affaires.

La Chine devrait également étudier aussi l’établissement de règlements dans les domaines des flux de données transfrontaliers, de l’accès au marché, du travail antimonopole, du yuan numérique et de la protection de la vie privée à l’ère numérique, en s’inspirant des règles et expériences internationales.