La CAN-2025 au Maroc, une  »magnifique nouvelle » pour les amis du royaume et du sport (Jack Lang)

“Bravo aux joueurs et aux équipes marocaines qui ont mérité l’attribution de l’organisation de cette grande compétition sportive, pour la seconde fois après 1988”, a indiqué M. Lang dans une déclaration à la MAP.

Déjà, lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, l’équipe marocaine »s’était imposée dans les cœurs des supporters par son brio, sa force et son talent », at-t-il relevé. En 2019, l’Institut du monde arabe avait organisé une grande exposition sur le foot et le monde arabe, et les joueurs marocains y avaient été mis à l’honneur, a-t-il rappelé, ajoutant qu’ils seront une nouvelle fois “les héros des pelouses”, lors des retransmissions en direct des matchs de la compétition que l’Institut du monde arabe diffusera depuis son parvis sur grand écran.

Le Royaume du Maroc a été désigné à l’unanimité pays hôte de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, à l’issue de la réunion des membres du Comité exécutif de la CAF, mercredi au Caire.

Le Comité a aussi confié l’organisation de la CAN-2027 au Kenya, à l’Ouganda et à la Tanzanie, qui ont présenté une candidature commune.