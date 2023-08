La 46è édition des championnats du monde de bridge du 19 août au 3 septembre à Marrakech

La ville de Marrakech abrite, du 19 août au 3 septembre, la 46è édition des championnats du monde de bridge, avec la participation de 46 pays, indique un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Bridge.

“La Fédération Mondiale de Bridge (WBF) sous la houlette du Comité International Olympique a décidé, à l’unanimité de ses pays membres, de confier à la Fédération Royale Marocaine de Bridge l’organisation des 46èmes championnats du Monde de bridge par équipes à Marrakech du 19 août au 3 septembre 2023”, souligne le communiqué.

C’est la plus grande manifestation de bridge du monde qui regroupe environ 1.000 participants relevant des 46 pays qualifiés et comportant les plus grands champions du monde, ajoute la même source.

“En raison de l’importance de l’événement, le choix de la Fédération Royale Marocaine de Bridge s’est fixé sur le Palais des Congrès pour abriter les compétitions de ces championnats”, précise le communiqué, notant que c’est la première fois qu’un pays africain et arabe abrite cette manifestation sportive planétaire.

L’organisation de championnats du monde de cette envergure au Maroc “constitue un sentiment d’une grande fierté pour la Fédération Royale Marocaine de Bridge et ses adhérents. Elle représente aussi un signe de reconnaissance et d’estime de la communauté internationale envers notre pays, le Royaume du Maroc”, ajoute la même source.

La Fédération Mondiale de Bridge a désigné les 17 juges-arbitres qui vont officier les matchs et veiller à leur bon déroulement. Les matchs de qualification, les quarts de finale, les demi-finales et la finale des quatre segments (Open, Dames, Séniors et Mixte) vont se dérouler sur la période allant du 20 août au 2 septembre durant laquelle les grands champions du monde vont croiser le fer.

Le bridge, aux côtés des jeux d’échecs, est l’un des sports de l’esprit les plus pratiqués au monde avec 100 millions de bridgeurs amateurs et professionnels. Il est adopté par le Comité International Olympique reconnu pour sa qualité éducative par l’UNESCO. C’est une discipline qui est enseignée dans les écoles et les universités de par le monde.

Le bridge figure aussi parmi les activités parascolaires des collèges et lycées marocains, instauré par le truchement d’une convention entre le Ministère de l’éducation et la Fédération Royale Marocaine de Bridge.

Selon la Fédération Royale Marocaine de Bridge, l’organisation des championnats du monde de 2023 au Maroc est une “superbe occasion” pour faire connaître ce jeu et procéder à sa vulgarisation surtout auprès des jeunes.