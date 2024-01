Karim Benzema porte plainte contre Gérald Darmanin devant le CJR

Le ministre de l’Intérieur avait accusé le joueur de football d’entretenir des liens avec l’organisation des Frères musulmans, après que l’ex-star du Real Madrid a publié mi-octobre sur X (ex-Twitter) un message de soutien aux palestiniens de la bande de Gaza sous les bombardements incessants de l’armée israélienne.

« Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants », avait écrit le footballeur.

Ce à quoi le ministre de l’Intérieur répond le 16 octobre dernier sur CNews: « Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères musulmans, nous nous attaquons à une hydre, que sont les Frères musulmans parce qu’ils donnent un djihadisme d’atmosphère ».

Selon la plainte, déposée par Maître Hugues Vigier devant la Cour de justice de la république, révélée par RTL, ces accusations sont « inexactes », « plus vraisemblablement mensongères, mais en tous cas faites à dessein » et sont « attentatoires » à son honneur et sa considération.

« Je mesure à quel point je suis, en raison de ma notoriété, instrumentalisé dans des jeux politiques d’autant plus scandaleux que les événements dramatiques depuis le 7 octobre méritent tout autre chose que ce type de déclarations », déplore le Ballon d’or 2022, réaffirmant « n’avoir jamais eu le moindre lien avec l’organisation des Frères musulmans ni à (sa) connaissance avec quelqu’un qui s’en réclamerait ».