Pour nuire au Maroc, l’APS s’enfonce dans la lie de pseudo-informations et le délire hallucinatoire

Dans une dépêche intitulée «De hauts responsables sécuritaires marocains font l’objet d’un mandat d’arrêt international », publiée le 16 janvier 2024, l’APS s’appuie sur de fausses informations relayées par un ressortissant marocain ayant fait l’objet d’une condamnation par la justice italienne pour des délits d’escroqueries.

Approchée par la MAP, une source diplomatique à Rabat « dément catégoriquement » le contenu mensonger et factuellement faux de la dépêche de l’APS, qui s’inscrit volontairement dans une ligne éditoriale attentatoire à l’image du Maroc.

« Les institutions sécuritaires du Royaume, poursuit la même source, sont connues dans le monde entier par leur rigueur, leur savoir-faire et leur professionnalisme, comme en témoigne, entre autres, le choix du Royaume du Maroc pour accueillir la 93ème Assemblée Générale de l’Interpol ».

En cherchant à nuire délibérément aux institutions nationales piliers de la sécurité et de la stabilité du Royaume, il n’est pas surprenant que l’APS publie ce genre d’écrits pernicieux en faisant fi des règles les plus élémentaires de l’éthique et de la déontologie.