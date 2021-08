Juillet 2021, mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre

Les données de la NOAA indiquent que la température combinée de la surface terrestre et océanique de la terre était de 0,93°C au-dessus de la moyenne du 20ème siècle, qui est de 15,7 °C. La température était de 0,01 °C supérieure au mois le plus chaud précédent, juillet 2016, après que 2019 et 2020 aient égalé le record de 2016.

L’hémisphère Nord, par ailleurs, a connu un record absolu de température en juillet sur la surface des continents, à 1,54°C au-dessus de la moyenne, dépassant le précédent record de 2012.

L’Asie a connu son mois de juillet le plus chaud, battant le précédent record établi en 2010, une année marquée par une vague de chaleur qui a tué des dizaines de milliers de personnes. L’Europe a connu son deuxième mois de juillet le plus chaud, à égalité avec 2010 et derrière juillet 2018.

“Dans ce cas, la première place est la pire place à occuper”, a déclaré l’administrateur de la NOAA, Rick Spinrad, dans un communiqué.

“Juillet est généralement le mois le plus chaud de l’année dans le monde, mais juillet 2021 s’est surpassé en devenant le mois de juillet et le mois le plus chaud jamais enregistré. Ce nouveau record s’ajoute à la voie inquiétante et perturbatrice que le changement climatique a tracée pour le globe”, a-t-il déploré.

Sur la base des dernières données et des chiffres de juin, l’année 2021 sera probablement l’une des dix années les plus chaudes jamais enregistrées, selon la NOAA, qui cite une projection des Centres nationaux d’information environnementale.