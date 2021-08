Mois du commerce: L’ambassade du Royaume-Uni au Maroc organise un événement culinaire

Selon un communiqué de l’ambassade, l’événement a marqué une autre étape importante de la célébration du 300e anniversaire du premier traité commercial entre le Royaume-Uni et le Maroc, à travers une célébration de la fusion culinaire britannique-marocaine.

Au cours de l’événement, le chef Dahbi a présenté un certain nombre de plats qui combinaient les meilleurs ingrédients des deux pays pour apporter un goût du Royaume-Uni, mais avec une touche marocaine, souligne le communiqué, ajoutant que des invités des sphères médiatiques britannique et marocaine et des secteurs privé et public se sont joints à cette expérience gastronomique des sens.

La même source relève que le Maroc est l’un des principaux exportateurs de légumes et de fruits vers le Royaume-Uni, avec une valeur de 190 millions de livres sterling chaque année et que d’autres produits comme l’huile d’argan, l’huile d’olive et même le safran deviennent de plus en plus populaires dans la cuisine britannique.

“De même, les produits britanniques comme le fromage et le caviar deviennent de plus en plus visibles au Maroc”, fait-on remarquer.

Selon le communiqué, les historiens contemporains s’accordent à dire que le traité de 1721, qui a établi la paix, la libre navigation et le commerce entre les deux royaumes, a jeté les bases de relations anglo-marocaines renouvelées et a fait de la Grande-Bretagne le premier allié européen et partenaire commercial du Maroc.

Pour marquer ce moment historique des relations entre le Royaume-Uni et le Maroc, rappelle-t-on, l’ambassade du Royaume-Uni au Maroc mène une campagne d’un an pour célébrer les liens forts entre les deux royaumes.