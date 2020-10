Jean-Yves Le Drian à Alger

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, se rend en Algérie ce jeudi pour aborder avec ses homologues algériens des questions régionales, et en particulier la situation en Libye et au Sahel.

“Le ministre rappellera notre attachement à ce que l’ensemble des États de la région, notamment l’Algérie, soient parties prenantes des efforts internationaux de sortie de crise en Libye”, indique le quai d’Orsay.

“Le ministre s’entretiendra enfin de toutes les dimensions de notre relation bilatérale et de notre coopération”, a-t-on ajouté.