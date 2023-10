Jean-Luc Mélenchon au Maroc : « Il est temps en France qu’on baisse le ton »

Ancien candidat à l’élection présidentielle et fondateur du parti La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, est arrivé mercredi à Marrakech, qui a été touché ainsi que sa région par par un violent séisme le 8 septembre dernier. Dès son arrivée, le leader de LFI a d’emblée appelé la France à « tourner la page de l’arrogance » et les médias de son pays a cessé leurs attaques contre le Maroc.

Accompagné de la députée LFI, Farida Amrani, également vice-président du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon a visité le village sinistré d’Amizmiz où il a déclaré à la presse que « le Maroc s’en est sorti admirablement ».

« Nous autres Français, nous avons des leçons à prendre ici d’efficacité, de discipline et d’entraide », a lancé le leader de LFI, appelant la France à « tourner la page de l’arrogance ».

« Moi qui ai roulé ma bosse, je suis très impressionné par le niveau d’organisation que j’observe et par cette chimie qui a fonctionné entre l’élan spontané de la population et l’action des pouvoirs publics. Une chose est sûre, la principale force du Maroc, c’est le peuple marocain. Vous, Marocains, vous ne vous en rendez peut-être plus compte, mais vous manifestez des qualités de solidité et d’entraide qui sont devenues peu courantes dans la civilisation contemporaine », a-t-il tenu à souligner.

« Tout cela me fortifie non seulement dans l’idée que je me fais de mes amis marocains, mais dans ce que je crois important d’introduire dans la civilisation humaine, à savoir l’aptitude à l’entraide », a-t-il relevé, en mettant l’accent sur « l’état d’esprit et l’engagement » pour un retour rapide des enfants à l’école.

« J’ai également été frappé par l’état d’esprit de ceux qui ont une responsabilité. J’ai visité un collège érigé sous une tente et je n’ai pu qu’admirer l’engagement de ceux qui se battent pour que les fonctions essentielles soient assumées, que l’enseignement ait lieu et que les enseignants manifestent la dignité de leur fonction », a poursuivi M. Mélenchon.

« C’est beau avoir et humainement très édifiant. Cela ne fait que déplorer davantage cette arrogance de la France et cette manière de regarder le Maroc de haut qui m’est encore plus insupportable quand je vois ici tout ce qui a été fait », a-t-il ajouté.

Sur le rôle des médias français et des polémiques et les controverses soulevées lors du séisme, Jean-Luc Mélenchon n’est pas tendre. « Je trouve l’attitude de nombreux médias français totalement irrespectueuse et excessive, notamment dans cette période grande détresse où nous sommes accablés par 3.000 deuils. Et contrairement à ce qui se dit dans une certaine presse française, il faut dire ce qui est: le Maroc s’en est sorti admirablement de ce séisme »

« Ici, nous autres Français, nous avons des leçons à apprendre. En efficacité, discipline et entraide. Je vous en parle en toute sincérité en sachant que ça ne me vaudra pas que des compliments en revenant chez moi. Mais cela suffit et il faut définitivement tourner la page de l’arrogance et cette ambiance qui prévaut dans les pays européens qui se vivent comme des forteresses et méprisent le reste de l’humanité. Sans se rendre compte que nous avons une vie commune », a-t-il affirmé.

« Il est temps en France qu’on baisse le ton. Les relations de la France et du Maroc doivent s’améliorer. Cette manière de regarder le Maroc de haut m’est encore plus insupportable », s’est insurgé ce Tangérois de naissance qui revendique « des liens particuliers avec le Maroc ».

« Notre rôle en tant que politique, c’est de maintenir les relations entre les deux pays. Mes amis marocains savent que cela m’émeut d’être ici et je sais que ma présence leur fait plaisir. Ça compte. Je le dis avec beaucoup de solennité: nous avons en commun des familles et des enfants. Par conséquent, notre devoir à tous est de surmonter les situations conflictuelles. À cet égard, je dois dire que mon pays n’a pas brillé par son sens de l’à-propos. Il en a résulté des difficultés qui auraient pu être évitées », a-t-il tenu à témoigner.

Mélenchon et le Sahara

S’agissant du Sahara marocain, le leader de La France Insoumise a balayé d’un revers de la main « les rumeurs » d’un quelconque soutien aux séparatistes. « Soyons clairs, il n’existe aucune relation institutionnelle de La France insoumise avec qui que ce soit d’autre que les partis de la démocratie marocaine ».

« Je sais que la question est sensible et que tout le monde au Maroc se sent investi dans la Marche verte et la perpétue dans son esprit. Et tous ceux qui aiment le Maroc, même si parfois ils sont tenus à une certaine discrétion, n’en pensent pas moins. La diplomatie marocaine est très efficace. Elle a pendant des années permis que tout le monde s’y retrouve en étant d’accord avec les résolutions des Nations unies. Je précise que le Maroc n’a jamais manqué à sa parole. Jamais », a-t-il fait valoir.

« Je ne vous cache pas qu’il y a des opinions différentes au sein du mouvement auquel j’appartiens », a-t-il reconnu. « Mais je ne peux pas faire autrement que de constater la ferveur marocaine et de m’y sentir attaché. Je ne peux que constater que le Maroc n’a jamais manqué à sa parole à l’ONU ».

Et de relever : « je ne peux qu’observer les paramètres nouveaux auxquels les Français devraient réfléchir avec plus d’attention. La prise de position des États-Unis d’Amérique, d’Israël et de l’Espagne a modifié le regard que le monde porte à cette question. Je souhaite que mon pays le comprenne. En tout cas, cette question ne peut pas être un sujet de querelle entre nos deux pays. Ce ne serait pas juste ».

« Sur la question du Sahara, nous n’avons pas à montrer autre chose que du réalisme. Et qu’est-ce que le réalisme, si ce n’est qu’il y a des frontières et que des résolutions ont été votées au sein du Conseil de sécurité? Qu’on les applique. Le Maroc a mis sur la table des propositions intéressantes et qui doivent être considérées. On ne doit pas passer par-dessus et considérer qu’elles n’ont jamais été faites. Il y a des gens que cela rend mécontents. Et bien, c’est la vie », a lancé M. Mélenchon.

Ce jeudi, Jean-Luc Mélenchon doit rencontrer des personnalités politiques et des élus Français de l’Etranger à Casablanca, et donner une conférence à l’Université Hassan II.

A Rabat, le leader de La France Insoumise s’entretiendra vendredi avec des chefs de partis politiques, dont Nizar Baraka de l’Istiqlal, Abdellatif Ouabi du PAM et Nabil Benabdellah du PPS.

Sa visite sera clôture par un diner restreint offert par Mohamed Zidouh, le président du groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc.

Lors de cette escale à Rabat, il sera aussi question des énergies renouvelables et d’ économie de l’eau. LFI prépare un projet de loi sur une Union civile du pourtour méditerranéen qui inclut la gestion des problématiques de l’eau, des énergies et des catastrophes naturelles.