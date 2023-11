Israël accepte une trêve en échange de la libération d’otages détenus par le Hamas

Cet accord prévoit également un « cessez-le-feu » et une « trêve humanitaire » de quatre jours, se félicite le Hamas. Israël évoque de son côté une « pause » dans les bombardements.

Israël a rendu publics les noms de 300 détenus palestiniens susceptibles d’être libérés. Parmi eux figurent 33 femmes, 123 adolescents et 144 hommes d’environ 18 ans.

Le plus jeune est Adam Abouda Hassan Gheit, 14 ans, originaire de Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël. Il a été arrêté en mai pour jet de pierres. La plus âgée est une femme de 59 ans, Hanan Salah Abdallah Barghouti, arrêtée en septembre pour des « activités liées au Hamas, dont des transferts d’argent ».

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, « salue l’annonce de l’accord entre Israël et le Hamas pour la libération de 50 otages israéliens » et pour « la pause de quatre jours dans les combats ».

« Cependant, cela ne suffit pas à mettre fin aux souffrances des civils », avertit-il sur X. « Les efforts pour libérer les otages restants doivent se poursuivre, et je réitère que ceux qui sont encore en captivité doivent recevoir tous les soins médicaux nécessaires », a-t-il appelé.

Après cette annonce, le président français Emmanuel Macron va recevoir ce mercredi les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes et musulmans pour évoquer avec eux « la situation au Proche-Orient », a annoncé l’Élysée.

We welcome the announcement of the Israel-Hamas agreement for 50 Israeli hostages to be released. My thoughts are with the families, some of whom my @WHO colleagues and I met with in recent weeks.

We also welcome the 4-day pause in fighting that will allow more aid to be safely…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 22, 2023