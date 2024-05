Message de fidélité et de loyalisme de la Famille des Forces Armées Royales au Roi Mohammed VI

Voici la traduction de ce message :

« Louange à Dieu.

Que la paix et la prière soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales,

Majesté,

À l’occasion de la commémoration du soixante-huitième anniversaire de leur création, les Forces Armées Royales, toutes composantes confondues, terrestres, aériennes, navales et la Gendarmerie Royale, ont l’insigne honneur de faire part, avec déférence et considération, à Amir Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, de leurs chaleureuses félicitations, meilleurs vœux et sincères sentiments de fidélité et de loyalisme, ainsi que de leur attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite.

En commémorant cet anniversaire et toutes ses épopées glorieuses, depuis sa création par le Père et Libérateur de la Nation, Votre auguste Grand-père, Feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu L’ait en Sa sainte miséricorde, en passant par les étapes de sa modernisation et développement sous le règne de Votre vénéré Père, Feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu L’accueille dans Son vaste paradis, la Famille des FAR exprime son immense joie, ainsi que son attachement et loyalisme de pouvoir renouveler à son Chef Suprême son pacte éternel et son allégeance immuable en exécutant les Ordres de Votre Majesté et en agissant, conformément à Vos Instructions clairvoyantes, au service de la Nation et pour défendre ses sacralités et ses constantes.

Majesté,

Vos fidèles serviteurs, Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, femmes et hommes, saisissent cette précieuse occasion afin de renouveler leur profonde gratitude et leur immense fierté pour la Haute Sollicitude permanente et la généreuse Bienveillance constante à l’égard des questions qui intéressent l’ensemble des membres des FAR afin d’améliorer leurs conditions de travail au quotidien, consolider leurs acquis matériels et sociaux, tout en les dotant de tous les moyens nécessaires à même de renforcer leur moral, afin que les Forces Armées Royales demeurent un bouclier pour la patrie et un rempart pour la protection de son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale.

Puisse Dieu préserver Votre Majesté en tant que recours pour ce pays, rempart infranchissable pour la protection des sacralités et unificateur de la Nation marocaine, perpétuer Votre gloire et guider Vos pas.

Puisse le Très-Haut combler Votre Majesté en les Personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Dieu l’Audient, exauce les vœux de ceux qui L’implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali Billah ».