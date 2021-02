Intempéries : neuf départements de France maintenus en vigilance orange pour risque de crues

L’alerte orange aux crues a été cependant levée pour la Gironde et le Lot-et-Garonne, vendredi à 22 heures (HL), a indiqué l’institut météorologique dans un bulletin.

En Charente et en Charente-Maritime, le fleuve Charente continue de monter, notamment entre Angoulême et Saintes. Par précaution, les 92 détenus de la maison d’arrêt de Saintes (Charente-Maritime), ont été transférés vers des établissements de Nouvelle-Aquitaine, rapporte France info. Par ailleurs, 22 communes de Charente et Charente-Maritime sont touchées par les crues et un pic est attendu pour lundi. Un total de 150 personnes ont été évacuées vendredi,

Dans le Lot-et-Garonne, des inondations d’une ampleur inégalée depuis 40 ans ont touché le secteur de la Garonne marmandaise ces derniers jours. Cette situation, qui avait justifié un placement en vigilance rouge, s’est nettement améliorée, vendredi, et l’ensemble du département est désormais en vigilance jaune, selon Météo France.

Le Premier ministre français, Jean Castex, qui a effectué vendredi une visite dans la région, a souhaité que l’état de catastrophe naturelle soit déclaré “dans les meilleurs délais” dans les zones inondées du grand sud-ouest, où la décrue se poursuit partout sauf sur la Charente.