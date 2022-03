Inauguration du nouveau siège de la CCIS de Dakhla-Oued Eddahab

Accompagné du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, et du président de la Fédération des Chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services, Lhoucine Alioua, et des élus, le ministre a visité les différentes dépendances de cette structure à vocation économique, construite avec un coût global estimé à plus de 5,7 millions de dirhams (MDH).

Aménagé sur une superficie de 992m², ce nouveau siège qui a été conçu dans un style architectural moderne, se compose de deux étages comprenant notamment quatre bureaux, une salle de formation, une salle de réunion et un bureau comptable.

Ce bâtiment s’assigne pour objectif de représenter et défendre les intérêts des professionnels dans le secteur privé à même de contribuer à la relance de l’économie territoriale.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mezzour a souligné que cette structure permettra à la région de renforcer sa dimension économique, de sorte qu’elle puisse donner un nouveau souffle à l’investissement.

Cette inauguration, a-t-il poursuivi, vient répondre aux attentes des citoyens et intervient dans le cadre de l’accompagnement du nouveau modèle de développement, dans l’optique d’attirer davantage d’investissement et créer des opportunités d’emploi.

Pour sa part, le président de la CCIS de Dakhla-Oued Eddahab, Jamal Boussif, s’est dit fier de l’édification du nouveau siège qui est de nature à assurer le rôle d’intermédiaire, contribuer à la création de la richesse et soutenir les investissements dans la région, en mettant à profit sa force de proposition au profit de ses partenaires pour qu’il puisse être un acteur majeur dans le développement local et régional.

A cette occasion, il a été également procédé à la signature de trois conventions, entre la CCIS et le Conseil régional, les Conseils des collectivités territoriales et le Centre régional d’investissement (CRI).

La première entre la CCIS de Dakhla-Oued Eddahab et le Conseil régional portant sur l’implication de la Chambre dans la mise en œuvre du programme régional, en l’occurrence les projets structurants relatifs à l’économie régionale, à l’amélioration de l’attractivité du territoire et au marketing territoriale.

La seconde convention cadre de coopération et de partenariat a été signée entre la CCIS et les Conseils des collectivités territoriales relevant de la région, en vue de contribuer au développement économique local et répondre aux attentes des acteurs économiques, notamment les personnes physiques et les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

En vertu de cette convention, la CCIS est appelée à être un acteur majeur pour l’élaboration de projets économiques et une force de proposition pour les professionnels.

La troisième convention, quant à elle, est signée avec la CRI et porte sur le développement de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires. Dans ce sillage, les parties s’engagent à mutualiser les actions de marketing territorial et co-organiser des missions de prospection des affaires et des évènements dédiés à l’investissement et la promotion territoriale.