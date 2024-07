Huguette Bello jette l’éponge pour Matignon

La présidente de la région La Réunion Huguette Bello a annoncé dimanche « décliner sans plus attendre l’offre » de devenir Première ministre au nom du Nouveau Front populaire (NFP), faute d’accord entre les partenaires de gauche.

Dans un communiqué, Mme Bello dit « prendre acte » que sa candidature « ne fait pas l’objet d’un consensus entre toutes les composantes du Nouveau Front Populaire, et notamment qu’elle n’est pas soutenue par le Parti Socialiste ». « Dans ces conditions et soucieuse d’un accord rapide au sein du NFP, j’ai décidé de décliner sans plus attendre l’offre qui m’a été faite », a-t-elle ajouté.

Le nom de Mme Bello, qui fut députée durant 23 ans au sein du groupe communiste, avait été évoqué mercredi soir par le patron du PCF Fabien Roussel à l’occasion de négociations entre alliés de gauche.