Hommage à Laila Ouachi pour sa promotion de l’image de Dakhla dans le monde

Un hommage vibrant a été rendu à Mme Laila Ouachi, présidente de l’association Lagon Dakhla, en signe de reconnaissance de ses efforts pour promouvoir l’image de Dakhla et de la région en général dans le monde.

“Un diplôme de mérite” a été remis à Mme Ouachi en homage à ses actions, notamment pour l’organisation de nombreux événements sportifs de portée internationale qui ont de la perle du sud du Maroc l’une des destinations préférées des kitesurfeurs, à travers le championnat mondial du kitesurf, et le raid solidaire féminin La Sahraouiya qui regroupe des participantes des quatre coins du monde, ainsi que des évènements à caractère éco-social et touristiques avec une dimension nationale internationale.

Cet hommage largement mérité s’est déroulé lors de la première édition de “Dakhla Marketing Day”, organisée récemment par l'”Association pour la protection de la femme et de l’enfant” à Dakhla, un évènement destiné à mettre en exergue la réalité et les perspectives du secteur du tourisme dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Cet événement a mis en exergue les atouts touristiques et naturels exceptionnels dont regorge la région et la qualité des infrastructures hôtelières, ainsi que l’offre touristique distingué qui allie éco-tourisme, sports nautiques et patrimoine culturel hassani.